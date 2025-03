Liga e antirracismo: o que esperar do próximo mandato de Ednaldo na CBF

Questionado pelo blog sobre a organização da Série A pelos clubes, Ednaldo disse: "Depende deles".

Se não há barreiras, há diversos pontos a ser discutido em um acordo para definir os papéis de clubes e da CBF neste novo cenário. Ednaldo lembrou que já quis chamar especialistas da Fifa para discutir a construção de uma liga com cada papel definido.

"Será preciso respeitar o sistema federativo, o calendário da CBF, primeiro o da Conmebol, o da Fifa", contou.

"Quando (Ednaldo) apoia a formação e criação da liga, estamos esperançosos que a ligas serão instaladas e vamos crescer junto com o futebol brasileiro", analisou o presidente do São Paulo, Julio Casares.

Mas, neste caldo, há também o debate sobre como fica o financiamento do restante do futebol brasileiro com a liga para cuidar da Séries A e B. A CBF banca organizações das Séries C e D e outras competições de base e femininas. E conta com isso também com receitas como naming rights da Primeira Divisão, que os clubes querem. Essa discussão já ocorreu no último Conselho Técnico.

Ainda teria de se traçar as responsabilidades de cada um nas regras da liga, na arbitragem, etc. Ednaldo folou em melhorias para gramado, iluminação e estrutura do futebol brasileiro.