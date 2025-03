Augusto descarta SAF no Corinthians sugerida por Ronaldo: 'Impossível'

Sobre a CNRD, Melo afirmou que ainda está em negociação. E espera as parcelas da RCE (Regime Centralizado de Execuções) para saber quanto da receita do clube será destinada ao pagamento. Mas disse que vai cumprir.

Na dívida do Corinthians, há cerca de R$ 700 milhões referentes ao estádio, outros R$ 800 milhões relacionados a impostos e o restante de débitos com privados. É nesta última que estão as dívidas do CNRD e do RCE.