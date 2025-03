Flamengo aposta em Maracanã para crescer receita e cogita até naming rights

Na operação, a diretoria fechou um acordo com o governo do Estado do Rio para ter 400 novas vagas novas no espaço do Célio de Barros. Além disso, há a intenção de gerar receitas com novos serviços de alimentação, bebida e hospitalidade.

Outra área de atuação da diretoria é melhorar a margem de lucro dentro do estádio. O Maracanã sempre foi tradicionalmente caro, o que reduzia a receita líquida da arena.

Ao Conselho, Bap informou que a marga era de 31% de lucro e que já conseguiu passar para 43% com redução de custos. Sua meta é de ter pelo menos 60% da receita livre para o clube.

Estádios mais eficientes e de custos menores como Allianz Parque e Neo Química Arena costumam ficar com cerca de dois terços - perto de 66% - da receita.

Outro ponto para aumento de receita de matchday será a revisão do plano de sócio torcedor do Flamengo. A principal mudança em curso é criar uma nova categoria mais popular, similar à categoria bronze que já existiu. A tendência é também uma mudança geral de nomes dos planos.

No projeto do novo estádio, Bap adotou a estratégia de adiar alguns passos do projeto enquanto a Arena e a FGV não concluem os estudos com o novo orçamento. O presidente já falou em um custo de R$ 3 bilhões.