Definição de adversário do Flamengo vira imbróglio jurídico e de regras

A Fifa decidiu pela exclusão da Léon do Mundial de Clubes por ter o mesmo dono do Pachuca, outro participante da competição. Isso iria ferir o regulamento da competição. O time mexicano estava no grupo do Flamengo juntamente com Chelsea e Esperánce.

Pelo regulamento do Mundial, cabe ao secretário-geral da Fifa definir quem vai substituir o clube. Está previsto no artigo 10.4 do texto, juntamente com dois critérios.

Só que há um imbróglio jurídico no meio do caminho. O Alajulense, da Costa Rica, já tem uma ação no CAS (Justiça Desportiva) em que pede a vaga do Léon antes mesmo da decisão da Fifa. E o próprio León promete recorrer ao CAS para tentar recuperar a vaga.