Com déficit em 2024, Flamengo projeta R$ 1,5 bi de receita para 2025

Em reunião no Conselho Deliberativo, a diretoria do Flamengo apresentou seus números financeiros com contas quase zeradas em 2024 (déficit de R$ 1 milhão). Mas o clube fez uma projeção otimista com R$ 1,5 bilhão de receitas para o ano atual, incluindo o Maracanã.

Foi a primeira apresentação da nova gestão do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, sobre as contas do clube. O próprio dirigente apresentou os dados e também explicações sobre o novo estádio, Maracanã e elenco.

Apesar de não viver uma crise, o clube estava em uma situação mais apertada na virada do ano porque houve mais gastos no final da gestão de Luiz Rodolfo Landim. Entre eles, a compra do terreno do estádio e reforços.