Brasil gera R$ 4,7 bi à Conmebol em acordo de TV; clubes levam fatia menor

Desse total, 55% são obtidos com contratos para direitos do Brasil, segundo apurou o blog. A fatia é ainda maior do que se estimava no país. O Brasil, portanto, representa mais da metade da renda: US$ 836 milhões (R$ 4,7 bilhões).

O Palmeiras ameaçou com uma saída da Conmebol por discordar da punição dada pela entidade ao Cerro Porteño no caso de racismo contra Luighi. Falou em se filiar à Concacaf (Confederação da América Central, do Norte e Caribe).

O movimento é extremamente improvável, já que a filiada de fato à Conmebol é a CBF. A Fifa tem uma estrutura federativa em que não é fácil ou é impossível esse tipo de ação. Mas uma saída dos clubes brasileiros representaria uma perda de mais da metade do valor da Libertadores e da Sul-Americana.

E os clubes brasileiros recebem de volta o dinheiro que geram para a competição? A resposta simples é não.

Levantamento da própria Conmebol mostra que os clubes brasileiros arrecadaram US$ 492 milhões (R$ 2,8 bilhões) com a Libertadores de 2019 a 2024. O período é diferente do ciclo do contrato, mas dá uma ideia do ganho percentual dos times.

As equipes nacionais levaram 33% do total dos prêmios distribuídos pela Conmebol. No total, a entidade dividiu US$ 1,469 bilhão em prêmios para os clubes. Isso já retirados os custos.