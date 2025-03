Por que patrocinador elevou acordo com São Paulo a R$ 600 mi até 2030

O São Paulo acerta os últimos detalhes para anunciar uma renovação com seu patrocinador master, a Superbet, até 2030. No total, o contrato vai somar mais de R$ 600 milhões pelos seis anos com aumentos paulatinos até o final do período. É possível que o anúncio seja feito ainda nesta semana.

A Superbet tem um contrato em vigor com o São Paulo até o final de 2026. O valor é bem menor: R$ 52 milhões anuais. Ou seja, poderia continuar a pagar esse montante por mais duas temporadas.

No entanto, a renegociação vai elevar o valor anual de 2025 para entre R$ 70 milhões e 80 milhões. Com aumentos paulatinos, o contrato pode acabar em R$ 140 milhões em 2030. A média seria superior a R$ 100 milhões por ano.