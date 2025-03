Por que Flamengo não assinou repúdio da Libra à Conmebol sobre racismo

Na nova nota, a Libra diz que Dominguez "utilizou uma analogia de evidente cunho racista e preconceituoso" ao falar em Tarzan e Chita. Da Série A, assinam Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória.

A diretoria rubro-negra entende que o assunto não deveria ser tratado via Libra. Para a cúpula do Flamengo, é um tema grave que a CBF deve lidar de forma institucional. Ou seja, é a entidade que tem que representar os clubes nesse conflito com a Conmebol.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, não esteve no sorteio da Libertadores, nem mandou representante por estar insatisfeito com as atitudes da Conmebol contra o racismo. Foi um protesto.

A recusa do Flamengo em assinar a nota da Libra ocorre em um contexto em que o clube questiona internamente a entidade e os termos do contrato da associação com a Globo para o Brasileiro.

A diretoria rubro-negra entende que foi prejudicada pelas condições do acordo e pede alterações em alguns critérios de divisão. E também decidiu vender em separado os direitos internacionais.

O clube segue como membro da Libra, mas cada vez mais trabalha por uma associação de todos os clubes, e não só da organização da qual faz parte. Há um questionamento sobre a representatividade da Libra neste contexto, o que se acentua com a decisão de não assinar a nota.