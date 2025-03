Ednaldo recebe apoio de todos os clubes da Série A e B para eleição na CBF

Ao registrar chapa, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, incluiu 13 clubes do Brasileiro da Série A. Além disso, ele recebeu ligações das outras sete equipes dizendo que o apoiariam no dia da eleição, o mesmo ocorrendo com a Série B.

A expectativa da CBF, portanto, é de ter uma votação unânime de clubes e federações para reeleição de Ednaldo no dia 24 de março, data da eleição. Sua chapa é única, sem concorrência.

Inicialmente, havia a perspectiva de uma candidatura de oposição anunciada pelo ex-jogador Ronaldo. Mas a maioria das federações estaduais se recusou a ouvi-lo.