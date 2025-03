CBF indica que pode mudar fases iniciais da Copa do Brasil

Na edição de 2025, a CBF fez uma alteração nas regras da Copa do Brasil, mas sem impacto no cronograma de jogos. Os clubes com melhor posição no ranking, isto é, os mais tradicionais, perderam a vantagem do empate para se classificar nas primeiras fases. Agora, eles precisam de uma vitória. No caso de igualdade, a disputa vai para pênaltis.