Como Flamengo se inspira no Barça e projeta ganhar dinheiro com TV

Por contrato, o Flamengo tem o direito da imagem do feed limpa produzida pela Globo. Essa imagem pode ser usada na transmissão para o exterior que o clube vai explorar via aplicativo.

Esse é o primeiro método para ganhar dinheiro. Assinaturas de pacotes de 19 jogos para o exterior ou venda de partidas avulsas. O Flamengo estima em 1 milhão o número de rubro-negros fora do país. A conta é de tentar atingir pelo menos um quarto desse público, o que daria 250 mil pessoas.

Para isso, o clube investe mais pesado em infraestrutura do aplicativo, já que houve problemas no sistema usado para transmissões do Carioca em 2020. A ideia é estrear a venda de pacotes já no jogo com o Internacional, o primeiro do Brasileiro. Os preços dos pacotes foram debatidos, mas ainda não fechados.

Para o Brasil, o modelo é de TV Aberta sob o ponto de vista de rentabilização. Ou seja, o clube tem como estratégia atrair o máximo de audiência possível por meio de uma grade de programação, de transmissões e narrações.

Se a forma de ganhar dinheiro é de TV Aberta, o modelo de programação será bem diferente. Há a percepção de que a Fla TV funcionava como uma TV mesmo, e agora vai se utilizar a linguagem de internet.

Uma inspiração é a Barça TV, que é considerado o modelo mais bem-sucedido no mundo. O canal de YouTube tem mais de 20 milhões de inscritos. E o clube tem vídeos de bastidores, de jogadores fazendo brincadeiras, de sequências de lances belos de seus jogadores, etc.