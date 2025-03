Como Textor passou de inimigo a aliado do presidente da CBF

Após suas acusações iniciais, Textor foi subindo o tom até falar em manipulação no Brasileiro, sempre sem apresentar prova nenhuma. Insistiu na CPI do Senado.

Até que, durante a temporada de 2024, o Botafogo começou a ganhar. Aos poucos, em eventos, Textor e Ednaldo chegaram a ser vistos pelo menos trocando cumprimentos. Ainda assim, em agosto do ano passado, o empresário fez uma postagem dizendo que a CBF não tinha condição de gerir a liga e criticando uma arbitragem.

Com as vitórias, e dois títulos, Textor parou de vez de falar em manipulação, que a CPI do Senado não encontrou nenhuma evidência de ser verdadeira. No início deste ano, o empresário fez um acordo com o STJD para pagar uma multa de R$ 1 milhão e encerrar o processo por ofensas que enfrentava no tribunal.

Então, no sábado, essa aproximação com o sistema do futebol brasileiro se consolidou. Na ligação, Ednaldo falou sobre o combate ao racismo, pauta que agradou a Textor. Em sua nota, o norte-americano também diz agora confiar no combate de manipulação feito pela CBF. Reconheceu que brincou que, com os títulos, passou a gostar mais de Ednaldo.

Ao contrário de outros líderes de clubes, o empresário não tem sido atuante nas discussão sobre organização do Brasileiro ou nas disputas comerciais com a CBF. O que o deixa fora do atrito com a cúpula da confederação.

Ainda não está claro o que será feito do processo que Ednaldo Rodrigues moveu contra Textor por calúnia.