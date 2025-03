Campeão, Flamengo tem queda brutal de público em Carioca esvaziado

Não dá para dizer que essa queda de público gerou um prejuízo maior. Houve uma redução da renda bruta, de R$ 2,861 milhões em média para R$ 1,929 milhões por jogo.

Classificação e jogos Carioca

Só que, em termos de receita líquida, o Flamengo somou R$ 3,8 milhões. Um valor R$ 400 mil superior ao do ano passado. O clube, lembremos, vendeu o mando de campo para partidas no Nordeste em que ganhava uma cota fixa.

Esses jogos pelo país, que ficaram em boa parte esvaziados, explicam em parte a queda de público do Flamengo. Nos jogos do Rio, também houve menos pessoas nos clássicos.

No geral, o Carioca viu uma redução drástica de público. No ano passado, foram sete jogos com mais de 50 mil pessoas. Em 2024, foram apenas dois. A final e um Flamengo x Vasco. A média de público caiu de 13.754 para 8.468.

No caso rubro-negro, há reclamações sobre o preço dos ingressos. Mas, em um levantamento, é possível perceber que o ticket médio foi de R$ 64,00, um aumento de pouco menos de 8% em relação ao no passado. Ou seja, por mais que tenha efeito, não explica tamanha queda de público.

Além dos jogos no Nordeste, o Vasco decidiu levar um jogo para o Nilton Santos na semifinal e esvaziou a partida. E a primeira final não teve nem 40 mil pessoas em dia de chuvarada no Rio de Janeiro, o que não explica completamente o pouco público.