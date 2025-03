Prejudicado, Filipe Luís fala de arbitragem sem tentar 'vantagem' nem piti

Campeão Carioca, Filipe Luís teria suas razões para reclamar da arbitragem. Em uma decisão bem controversa, o árbitro Bruno Arleu de Araújo decidiu anular um gol rubro-negro de Plata por uma suposta falta de Juninho no zagueiro Ignácio. Sem ter marcado nada no campo, mudou de opinião após ser chamado para revisão no VAR.

O lance teria selado o título do Estadual para o Rubro-Negro pois era no final do jogo. É bem difícil enxergar um critério em que Juninho tenha feito falta no zagueiro em uma disputa de espaço.

Filipe Luís não viu a falta e manifestou-se sobre o que pensava. Mas disse que o que mais lhe incomodavam eram picotadas de jogo, aquelas zilhões de paradas e faltinhas que não deixam a partida fluir. Foram 41 no clássico.