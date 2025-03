Sem Ronaldo, CBF convoca eleição para dia 24 e Ednaldo não deve ter rival

Ednaldo Rodrigues conta com amplo apoio entre as federações. Tanto que entre 23 e 25 entidades estatuais recusaram encontros com Ronaldo. Como publicado pelo blog, isso inviabilizou sua candidatura a presidente da CBF - ele anunciou a desistência durante a semana.

Sem o ex-jogador no quadro, é improvável também o registro de outra chapa já que são 27 federações estaduais.

Ednaldo tem o mandato até abril de 2026. Se confirmada sua reeleição, garantiria mais quatro anos à frente da CBF, com sua permanência até 2030. Após modificação no estatuto, ele ainda poderia tentar mais uma reeleição.

Fazem parte do corpo eleitoral da CBF 27 federações, 20 clubes da Série A e 20 clubes da Série B. Mas o voto tem peso diferentes, sendo três para as entidades estaduais, dois para os times da elite, e um para a Segundona.