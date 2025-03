Clubes não se opõem ao choque de datas entre Mundial e Brasileiro

A CBF já tinha comunicado aos clubes a questão no início de dezembro. Mas, com a confirmação da Fifa do período do Intercontinental, ficou configurado o conflito.

Classificação e jogos Brasileirão

Por isso, durante a reunião do Conselho Técnico, a CBF reforçou que há o choque. A posição do presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues, é que poderiam ser feitas mudanças se os clubes tivessem interesse em uma solução alternativa.

Mas nenhum clube se opôs à superposição indicando aceitação ao modelo. Após a reunião, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disse ainda nem ter analisado a questão.

"Eu estou preocupada com o Campeonato Paulista. São tantos campeonatos que o Palmeiras vai disputar este ano. Vamos por partes. Eu não pensei ainda", disse.

Uma questão mais urgente que terá de ser resolvida é a primeira rodada do Brasileiro depois que a Federação Paulista de Futebol marcou a final do Estadual para o dia 27 de março. Essa data está a apenas 48 horas da estreia de Palmeiras e Corinthians no Brasileiro, no sábado seguinte.

A CBF depende da marcação da rodada da Libertadores e Sul-Americana da semana seguinte, com jogos terças, quartas e quinta, para saber se pode fazer algum remanejamento. E a Conmebol só vai divulgar sua tabela depois do dia 17 de março quando fará o sorteio de grupos.