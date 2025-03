Qual é o conflito entre clubes e CBF pela organização do Brasileiro em liga

Em reunião com a CBF, os clubes da Série A fizeram uma série de demandas à entidade relacionadas ao Brasileiro, entre dinheiro e regulamentos. A cúpula da confederação rebateu com argumentos sobre custos de competições. No final, o que está em debate entre as partes é como será a reorganização do futebol nacional com uma futura liga.

Entre os pontos levantados pelos clubes: são donos das propriedades comerciais do Brasileiro (placas e patrocínios) e naming rights. Se empataram na Lei do Esporte. Por isso, querem que a entidade lhes repasse o dinheiro do nome, e não taxe os patrocínios.

Ao receber esses pedidos, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse inicialmente que o entendimento da CBF pela lei é que ela é a dona desses direitos. E contra-argumentou que a entidade banca o restante da estrutura do futebol brasileiro. Refere-se aos custos para organização das Séries C e D, além de campeonatos de categorias inferiores e femininos.