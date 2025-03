Como nova regra na França criada para Textor pode afetar Botafogo

A tendência é por aprovação de uma regra para impedir esse tipo de brecha na próxima temporada. Até porque avalia-se entre os clubes que o regulamento está desatualizado para tratar das MCOs. Mas como funcionaria a nova regra?

Um clube do mesmo grupo - Eagle Footbal é dono do Botafogo e Lyon - não poderia fazer um empréstimo gratuito ao time francês. Uma das ideias é que seja usado um mecanismo da MLS que prevê um valor justo da operação. A MLS criou essa regra para impedir operações similares dentro do grupo City.

Por exemplo, Almada foi contratado por US$ 22 milhões por cinco anos. Portanto, cada ano de seu acordo vale US$ 4,4 milhões. Esse teria de ser o valor pago pelo Lyon ao Botafogo.

E como isso afetaria as operações de Textor com os dois clubes? Ora, o empresário já comprou jogadores para o time brasileiro com uma operação casada para ida posterior ao Lyon. Ali, poderia usar o atleta e revende-lo posteriormente com maior lucro por ser Europa.

A questão é que, se não puder repassar o jogador de graça, os jogadores contratados pelo Lyon terão de ser contabilizados como custo no balanço do clube francês. Portanto, perde-se a vantagem da contratação se dar pelo Botafogo.

Com o Lyon com transfer ban, Textor gastou entre R$ 370 milhões e R$ 500 milhões em transferências do Botafogo no início deste ano - a depender se for contabilizada a operação em curso de Wendel. Será que ele gastaria o mesmo se não puder repassar de graça os atletas para o Lyon? Outro clube que deve ser afetado é o Strassburg, que é do mesmo grupo do Chelsea, e recebe jogadores.