Corinthians virou Dom Quixote: acredita ser herói em meio a derrotas

O time é mais presente na Sul-Americana do que na Libertadores nos últimos anos. Para clubes deste patamar, Estaduais como o Paulistas não poderiam ser medidas de sucesso, ainda que o time seja campeão diante do Palmeiras. Ou pelo menos não deveriam.

Embora muito endividado, o clube está longe de ter um time barato. É provavelmente a terceira folha salarial do Brasil e tem em Memphis Depay o segundo jogador mais bem pago por aqui.

As cobranças do próprio ambiente corintiano, no entanto, são bem baixas. Ao contrário de equipes como Palmeiras e Flamengo, onde quedas geram crises, há o conformismo com o Paulista e com vitórias como a insuficiente sobre o Barcelona de Guayaquil. Triunfo, lembremos, que se seguiu a uma sapatada no Equador.

O colega Mauro Cezar Pereira já pontuou sobre como há sempre uma agenda positiva. E, mais preocupante para o clube, não é para abafar crises: o ambiente corintiano cada vez mais aceita esse discurso de derrotas de valor épico, óbvio que há exceções críticas em um universo tão grande.

É quase como um Don Quixote, famoso personagem de Miguel Cervantes. Sua autoimagem é de um herói que enfrenta adversários de relevo, se supera e perde por circunstâncias alheias a seus méritos. Quando a realidade é de um time que deveria ser poderoso e é derrotado por rivais de nível mais baixo.

Tal qual Quixote, o restante do mundo vê a realidade, meio tragicômica, enquanto o cavalheiro segue confiante de seus feitos.