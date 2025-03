Clubes vão formar grupo para discutir implantação de Fair Play no Brasil

Havia cerca de 20 clubes presentes no encontro, com representantes das duas ligas. A percepção foi unânime de que há a necessidade de alguma regulação em relação às finanças dos times.

O encaminhamento é que a comissão discuta regras de licenciamento para os clubes no Brasil, incluindo dentro do tema do Fair Play. Isso provavelmente será feito no âmbito da CNC (Comissão Nacional de Clubes) que já funciona na CBF.

É um primeiro passo para haver um sistema de regulação, ainda sem data para ser concluído. Mas o tema foi retomado depois de uma iniciativa da CBF neste sentido ter sido enterrada pelos próprios clubes.

Na gestão de Rogério Caboclo, na CBF, oram traçadas as primeiras regras de licenciamento de clubes que começaram a ser implantadas. Caminhava-se para, dentro desse processo, implantar o Fair Play. Mas, quando isso aconteceu, alguns clubes mais endividados foram resistentes e bloquearam a iniciativa.