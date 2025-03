Clubes pedem à Fifa multa pesada e eliminação de torneio em caso de racismo

Os clubes brasileiros enviaram à Fifa uma carta na qual criticam a Conmebol e pedem até uma audiência com as duas entidades para mudar a punição dada ao Cerro Porteño por causa do ato racista direcionado ao atacante Luighi, do Palmeiras.

O pedido também é por um aumento substancial nas punições, em geral. O clubes sugerem multas mais pesadas (na casa dos R$ 2,9 milhões, se não houver identificação do autor da injúria racial) e até eliminação de torneio, em caso de reincidência. Essa desqualificação seria aplicada a "qualquer subordinado" à Fifa.

O documento, ao qual o UOL teve acesso, foi assinado pelo clube paulista e pelas duas ligas hoje existentes no futebol brasileiro: Libra e Liga Forte União (LFU).