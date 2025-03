Como Flamengo recuperou capacidade de investir em reforços em 2025

Depois de dois meses, o novo orçamento ficou pronto e prevê uma receita de R$ 1,4 bilhão. O valor é maior do que a atual renda recorde rubro-negra de R$ 1,37 bilhão, em 2023.

Para chegar a esse valor, o Flamengo prevê aumentos em receitas comerciais e novas linhas de renda. Entre elas, está a venda de direitos internacionais em separado em um novo modelo, a alternativa mais provável é a Fla-TV.

Em paralelo, houve também uma recomposição do caixa rubro-negro. A previsão era de R$ 3 milhões no início do ano - também em estimativa bem conservadora da gestão Landim. Com o recebimento de alguns valores, e outras operações, o caixa já está mais robusto.

Com essas operações, o Flamengo teve um incremento no valor disponível para contratações em 2025. Saltou de 20 milhões de euros para 30 milhões (R$ 126 milhões). Na prática, isso significa que o clube terá 25 milhões de euros (R$ 158 milhões) para a janela do meio do ano. Lembremos que o Flamengo já pagou 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) na contratação do centroavante Juninho.

Haverá uma janela de transferências especial da Fifa em junho pouco antes do Super Mundial de Clubes para reforços para a competição.

Mas obviamente haverá venda de jogadores, sendo a negociação mais provável do lateral Wesley que tem recebido sondagens de clubes europeus.