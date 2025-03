Clubes iniciam ofensiva na CBF para ter mais poder e dinheiro no Brasileiro

A reunião de hoje no Flamengo teve em torno de 20 clubes. A maioria deles da Libra, como o presidente do São Paulo, Julio Casares, André Rocha, do Red Bull Bragantino, e representante do Palmeiras.

Mas havia representantes da LFU como Botafogo, Vasco, Fluminense e Inter. Além disso, o CEO da LFU, Gabriel Lima, representava a entidade. Foi feita uma foto simbólica na sede rubro-negra na Gávea.

No encontro, os clubes fecharam que não podem mais aceitar regulamentos gerais de competições e do Brasileiro impostos pela CBF. A reclamação é de que as regras são elaboradas, abre-se para sugestões, mas todas são ignoradas sem explicação.

"Alinhamento prévio de alguns pontos do regulamento geral de competições que será discutido no Conselho técnico. Acaba tendo 50 sugestões para o regulamento. Na verdade, tem 3 ou 4 que são absolutamente críticos. Se trouxer as 50 acaba saindo com nada. A gente se reuniu para definir os três ou quatro mais importantes, chegamos a um acordo. Para amanhã a gente ter uma reunião propositiva, positiva", explicou o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, na CBF. Ele não quis revelar os pontos, alguns deles apurados pelo UOL.

E isso esbarra na parte comercial. Baseada no regulamento, a CBF enviou documento aos clubes de que é dona das propriedades do Brasileiro como placas. A ideia da confederação era demandar 10% dos contratos. Cerca de 15 clubes foram notificados.

Os clubes não aceitam essa cobrança e entendem que são os donos sozinhos dessas propriedades.