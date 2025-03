Caso Luighi mostra que só Brasil pode mudar vizinhos contra racismo

No Paraguai, o coordenador da divisão de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, explicou que expôs o caso a policiais paraguaios e autoridades do jogo. E a reação foi de indiferença, segundo ele disse ao “Globo Esporte”. Não há lei punindo o racismo no país.

Em outros países, o cenário é parecido. Clubes e federações nacionais pouco se preocupavam com o tema até que a Conmebol aumentou a punição pecuniária por racismo. Agora o valor é de US$ 100 mil após pressão brasileira. Times argentinos fizeram campanhas para conscientizar torcedores.

A Conmebol é um reflexo do pensamento de outros países. Há campanhas contra o racismo, sim. Mas a questão não é central porque não é prioridade para nove dos 10 países da América, com exceção do Brasil.

Então, os clubes brasileiros terão de liderar um movimento para tornar a questão prioridade. Esqueçam o devaneio de “largar a Libertadores”. Não vai ocorrer. Seria desestruturar o nosso futebol e o sul-americano. Mas isso não significa ficar inerte.

Há o sorteio da Libertadores no próximo dia 17 e os clubes brasileiros podem se unir para tornar a questão central na discussão. E buscar medidas com real impacto. Quais seriam? Especialistas podem responder o tema, mas cito possibilidades.

-Além de punição pecuniária, o racismo gerar pena de fechamento de setores de arquibancadas para jogos seguintes.