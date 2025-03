Como caso Matheuzinho explica ação do Flamengo em transação de Thiago Maia

Um exemplo é o caso Matheuzinho. O Flamengo vendeu o lateral-direito por 4 milhões de euros ao Corinthians com garantias do contrato de placas de publicidade do Brasileiro da Brax. A empresa é parceira dos dois times.

O Corinthians atrasou os pagamentos. Mas, no início de 2025, o Flamengo começou a receber por meio de fluxos de pagamento da Brax. A expectativa é de que o clube leve em torno de R$ 4 milhões a cada mês neste primeiro semestre.

Ou seja, em seis meses, o pagamento será quitado. Como a garantia é acertada com o detentor do contrato, a Brax, não há como o outro time interferir, e o dinheiro vai direto.

Era o que o Flamengo queria fazer com o Santos com o contrato da Globo do Brasileiro. Mas a emissora não aceitou dar a garantia.

Sem isso, a operação construída seria de 8 milhões de euros por 50% do jogador. Desse total, 3,5 milhões iriam para o Internacional, sendo 1 milhão de euros para desconto de outra dívida. E o Flamengo teria um bônus extra de 500 mil euros.

O restante eram os 4 milhões de euros de dívida do Inter com o Flamengo. Desse total, estão vencidos 700 mil euros, valor que vai chegar a 1 milhão de euros em breve. Teoricamente, essa dívida iria para o Santos.