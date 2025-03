Retorno de Neymar ocorre em jogos decisivos para futuro de Dorival

A expectativa na CBF era de uma recuperação nas eliminatórias depois do início ruim com Fernando Diniz. Houve, sim, uma pequena melhora. Mas longe da arrancada com seis vitórias esperada pela cúpula da entidade.

Em seis jogos, foram três vitórias, uma derrota e dois empates, sendo que os triunfos foram diante dos piores times das eliminatórias, Peru e Chile. O Brasil se arrasta em um quinto lugar.

Depois de longa parada, a diretoria da CBF espera de novo uma reação em jogos que se tornaram decisivos diante de Colômbia e Argentina, talvez os adversários mais fortes do continente. O futebol e o resultados não agradam à cúpula da entidade.

O próprio Dorival Jr reconheceu insatisfação e prometeu um salto. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em entrevista, deixou claro a necessidade de reação. E evitou garantir o que vai acontecer depois da data Fifa.

"Olha é o que Dorival falou. Coisa que vem em um processo fazendo um trabalho. Se dizer que tem alguma pessoa satisfeita com o que a seleção tem feito, muitos vão dizer que não. Mas é um processo que ele tem feito. A comissão técnica tem feito seu trabalho de forma muito livre", analisou ele.

"Nesses dois jogos que temos... Não que os outros não tenham sido. São os mais determinantes, os mais importantes. Esperamos duas vitórias", completou. Ao ser questionado o que aconteceria se não houvesse dois triunfos, foi enigmático: "A gente só pode falar depois."