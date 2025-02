Como o Palmeiras atingiu R$ 1,2 bilhão em receita e equilibrou com Flamengo

Com suas contas aprovadas no COF, o Palmeiras atingiu R$ 1,2 bilhão em receitas operacionais em 2024. É um valor recorde e que deixa o clube próximo do líder de arrecadação do país, o Flamengo.

É um crescimento significativo de receita no ano passado já que, em 2023, esse valor ficou em R$ 839 milhões. Ambos os montantes não incluem as receitas financeiras.

Mas como ocorreu esse salto na renda do Palmeiras?