Recuperação judicial do Vasco tem dívida de R$ 638 milhões e 540 credores

O Vasco anunciou sua entrada com pedido de recuperação judicial para pagamento de suas dívidas na última segunda-feira. O objetivo é evitar penhoras e criar um parcelamento de seus débitos.

No processo, o clube lista 540 credores. No total, a dívida do clube incluída na ação é de R$ 637,6 milhões.

A ideia do Vasco é a apresentar um plano de pagamento para acordo com os credores. Mas, antes disso, o clube quer ter certeza de qual receita terá disponível. O primeiro passo é a Justiça acatar o pedido do clube de recuperação.