Justiça suspende penhoras e aceita pedido de recuperação judicial do Vasco

No pedido, o clube tratou da sua situação de crise financeira. Afirmou que houve um aumento da dívida de R$ 350 milhões durante o período do Vasco SAF porque a 777 Partners não pagou negociações de transferências. No total, só quitou 18% das transferências.

Como o clube já tinha uma dívida de R$ 700 milhões, o débito aumentou. A estimativa da diretoria, comandada pelo presidente do clube associativo Pedrinho, é de um débito de R$ 1,4 bilhão.

A diretoria vascaína alegou no processo que o RCE (Regime Centralizado de Execuções) - instrumento usado para pagar parceladamente as dívidas - se tornou inviável pelo aumento de juros.

Por isso, houve o pedido de suspensão das penhoras para o clube organizar um plano de pagamento para acordo com os credores. Foi concedida a suspensão por seis meses a partir de 24 de outubro de 2024. Ou seja, as cobranças não poderão ser feitas até 24 de abril de 2025.

Além disso, o Vasco pediu para juntar todos os passivos da SAF e da associação, o que foi concedido.

Outro pedido aceito pelo clube foi de continuar pagando, além dos salários, as luvas e bonificações de seus jogadores. A alegação do clube é de que poderia perder o vínculo com eles. A Justiça aceitou.