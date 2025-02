Por que o custo do estádio do Flamengo saltou para R$ 3 bilhões

Dois itens tiveram crescimento considerado na sua estimativa de custo: obras viárias em volta do estádio e descontaminação do terreno do Gasômetro.

Esses dois itens custam R$ 114 milhões na primeira previsão. Agora, estão em R$ 400 milhões.

Pelo documento do primeiro orçamento, a descontaminação aparece em meio a vários outros itens como projetos e obras iniciais, isto é, não é possível saber seu valor isolado. Já a urbanização e paisagismo de áreas externas tinha o valor de R$ 98 milhões na primeira estimativa.

Além disso, a gestão de Bap prevê um custo por assento bem maior do que o feito inicialmente. O orçamento de Landim previa um valor por assento de R$ 25.666. Estava em acordo com a média de estádios construídos no Brasil para a Copa do Mundo. Em valores da época, eram cerca de US$ 5 mil.

A visão da gestão de Bap é de que houve uma inflação desde o período da Copa. Além disso, houve o aumento do câmbio. Na estimativa atual, cada assento sairia por US$ 6 mil. Pela cotação atual, seriam R$ 2,4 bilhões para um estádio de 70 mil lugares.

Membros da diretoria anterior do Flamengo veem o novo custo por assento como elevado e fora de linha com preços praticados na Arena MRV, estádio construído recentemente. O primeiro orçamento apontava que o estádio do Galo teve custo médio de R$ 25.600 por lugar para torcedor.