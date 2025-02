'Desprezo' de Textor por taças é conveniente para negócios de sua empresa

Em entrevistas, o norte-americano tem dito que a temporada começa em abril, com Brasileiro, Libertadores e Super Mundial, e dando pouca importância à Recopa, Supercopa e Carioca, neste último caso, compreensível.

Nos últimos dois meses, Textor esteve focado em resolver questões da sua holding. No Lyon, batalha contra uma crise financeira, uma ameaça de rebaixamento e o transfer ban. Pelo problema financeiro, teve ainda de se defender na Uefa para evitar ser desclassificado da Europa League, quando prometeu até dar o prêmio da Libertadores do Botafogo.

Na sua holding, Eagle, negocia duas possibilidades, uma delas a venda do Crystal Palace para um grupo de sauditas e norte-americanos, e a outra o investimento do Sportsbank no grupo.

Ou seja, precisa de dinheiro para sua empresa e para salvar o Lyon. Essa é a sua prioridade no momento.

Em paralelo, Textor conduz diversas entrevistas com técnicos para o Botafogo em negociações longas que fracassaram.

"Ah, mas o Botafogo investiu bastante em reforços na temporada". Verdade, foram R$ 372 milhões sem contar Wendel que deve chegar no meio do ano vindo do Zenit. Mas, lembremos, o Lyon não pode contratar nesta janela pelo transfer ban, portanto, o investimento todo do grupo é concentrado no Botafogo.