Fluminense avança para ter proposta de venda de SAF para investidores

O Fluminense contratou o BTG para fazer um projeto para a transformação em SAF. Essa iniciativa já se prolonga por dois anos. Mas teve um empurrão quando o clube topou vender a maioria das ações da SAF, isto é, pelo menos 51%.

Com isso, as conversas avançaram para estruturação de uma proposta, que deve ser feita em breve. O grupo interessado no Fluminense é majoritariamente composto por brasileiros.

Mas ainda faltam estruturar diversos fatores: valores da proposta, quem será o gestor, a configuração final dos investidores e a forma como será feita a governança.

Com todos esses tópicos definidos, aí sim será apresentada a proposta para o presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, que a encaminhará dentro do clube. Bittencourt já admitiu, em uma entrevista coletiva, continuar como gestor em uma eventual SAF.