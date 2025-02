CBF diz a clubes controlar publicidade do Brasileiro e quer fatia da renda

Os clubes da Série A assinaram novos contratos para publicidade do Brasileiro para o ciclo de 2025 a 2029. De todos os participantes, 19 times fecharam acordo com a empresa Brax. O Palmeiras é exceção com acordo com a Sportshub.

Em todos os casos, houve um salto significativo de valores. Flamengo e Corinthians, por exemplo, passaram a ter ganhos anuais de R$ 66 milhões. O Palmeiras tem um acordo de R$ 63 milhões. Anteriormente, os clubes geravam no máximo R$ 40 milhões no caso rubro-negro.

A partir daí, a CBF enviou um ofício ao Flamengo avisando que era dona dos direitos sobre a parte comercial da Série A. Baseia-se na prática internacional e estatuto da Fifa e da Conmebol.

Nacionalmente, a entidade alega que a Constituição e a Lei Geral do Esporte lhe garantem a autonomia de gestão de suas competições.

A própria Lei do Esporte, no entanto, indica no seu artigo 160 que os direitos comerciais seriam dos clubes, juntamente com os direitos de arena. Mas o texto reconhece que a CBF tem a prerrogativa de autorizar e vetar a sua exploração.

Demandado por ofício, o Flamengo não assinou o aditivo. Anteriormente, no ciclo anterior, Palmeiras e o Rubro-Negro não responderam à CBF sobre participação em seus contratos de publicidade. Outros clubes aceitaram.