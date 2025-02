Como está o xadrez para vetar grama sintética após protesto de jogadores

No ano passado, o campo artificial já esteve em pauta e teve ampla rejeição. Mas a CBF entendeu que era injusto com os clubes que utilizam o gramado - Palmeiras, Botafogo e Athletico, na ocasião.

O estudo a ser feito sobre o sintético não está pronto. Mas, durante o ano, continuaram a acontecer diversas conversas entre clubes sobre a grama artificial. E há um grupo consolidado de rejeição. Esse grupo, que se espalha por Libra e Liga Forte União, é claramente majoritário. Até porque são apenas três times com gramado sintético.

Entre as agremiações mais vocais, contra o campo, sempre esteve o Flamengo, Fluminense e São Paulo, clubes que têm atletas no manifesto. Só que há atletas também de Corinthians, Cruzeiro, Inter e Santos, entre outros, no protesto.

O Palmeiras, que se apresentou como principal defensor do sintético, vê nos bastidores um movimento coordenado dos atletas. O clube não se surpreendeu com o manifesto vir pouco antes do Conselho Técnico.

A CBF, por enquanto, tem uma posição totalmente neutra. Nem se movimenta para colocar em pauta, mas não vai impedir que o assunto vá para pauta se um dos clubes pressionar.

A percepção entre os opositores da grama sintética é de que já foi adiado por um ano o debate. Agora, cabe ao colegiado dos clubes, os 20 da Série A, decidirem se haverá votação. Se houver um pleito, será difícil manter a grama sintética pela maioria contra.