Série B tem desafio de gerar receita e cobrir custos de clubes

Já foram negociadas as placas da Série B para a Brax. Com esse acordo, o valor é suficiente para cobrir R$ 4 milhões de receita por clube, o que é metade do obtido no ano passado.

Está em curso a negociação de direitos. A expectativa é de que seja encerrada no final de fevereiro ou início de março. O objetivo é conseguir pelo menos mais R$ 4 milhões por clube, o que dá em torno de R$ 80 milhões. É um valor bem plausível para a Série B.

Mas há o peso de não haver nenhum time grande do Rio, São Paulo, Minas ou Rio Grande do Sul. O Athletico-PR é a equipe de maior tradição recente na Segundona em 2025.

Outra questão mais complicada é de custos. A CBF já bateu o martelo de que não vai pagar pela logística e viagem. O entendimento da entidade é que, como os clubes assumiram a negociação, não há porque a confederação custear esses valores. É o mesmo procedimento da Série A. A arbitragem e VAR, claro, continuam na conta da entidade.

Havia uma expectativa dos clubes de uma ajuda ou de repasse dos naming rights da Série B.

O acordo na Liga Forte União é, se faltar dinheiro para a Série B em determinado patamar, seria coberto pelo contrato da Série A do grupo. Mas isso seria só para garantir a cota de R$ 8 milhões por clube.