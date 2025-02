CBF vai voltar a divulgar análise sobre erros e acertos de árbitros

A mudança na comissão de arbitragem da CBF vai levar à volta da prática de divulgar análises que mostram erros e acertos dos árbitros nas competições nacionais, incluindo Brasileiro e Copa do Brasil. Esse tipo de medida ocorreu durante a gestão de Wilson Seneme, mas depois foi abandonado.

A CBF tem um histórico de idas e vindas com as análises de decisões de juízes. Já divulgou relatório sobre os lances, análise do VAR e até fez um programa para dizer quando havia falhas.

Só que, após o momento de maior pressão, Seneme acabou com os vídeos em que analisava os lances dos campeonatos.