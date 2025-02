Como é o modelo do Santos para tentar pagar Neymar com salto de receitas

Há outro impacto financeiro na TV. No Paulista, onde a cota é fixa, todos os veículos com contrato com a FPF transmitiram sua estreia. Houve uma produção de filmagem especial para a partida. Neste caso, nenhuma arrecadação extra, mas um indicativo do que ocorrerá em outras competições.

No Brasileiro, onde o Santos faz parte da Libra, a audiência é um item que conta por 30% da distribuição do bolo do contrato com a Globo. Se o time tiver mais jogos na TV aberta, e bons índices, seu dinheiro final vai subir.

A Globo considera Neymar um atrativo importante, mas não é o único do Brasileiro. Times como Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo carregam torcidas maiores e audiências. Historicamente, o desempenho esportivo impacta diretamente nas escolhas dos jogos para TV aberta e nas audiências.

Ou seja, se Neymar significar um crescimento de desempenho esportivo, o Santos tende a crescer nas receitas e aí é um dinheiro só seu. Como ele ainda está adquirindo ritmo de jogo, é uma dúvida o que pode entregar no final de março, quando deve ter evoluído.

Mas fica aí uma incógnita: o jogador fica só até o final de junho no Santos só ou pode estender a permanência? No Brasileiro, ele tem garantida a participação até a 12ª rodada, isto é, um terço do campeonato.

De todas essas variantes, sairá a conta final se é possível ao Santos ter Neymar plenamente bancado pelas receitas geradas pela sua chegada.