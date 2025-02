Como estão as contas do Super Mundial e definição da remuneração dos clubes

Ao final, assinou um contrato de com a DAZN por um valor aproximado de US$ 1 bilhão (R$ 5,7 bilhões) pelos direitos globais. A empresa de streaming - que tem perdas em receitas nos últimos anos - pode fazer sublicenciamento para TVs pelo mundo.

Classificação e jogos Mundial de Clubes

A Globo já negocia com a empresa um acordo para transmissão do Super Mundial. Obviamente, a conversa está em patamares mais baixos do que as pedidas feitas pela Fifa.

Há ainda três patrocinadores, Hinsense, Inbev e Bank of America, com possibilidade de novas adições. E as vendas de ingressos se iniciaram no final do ano passado e em janeiro, há aposta também em receitas com os pacotes de hospitalidade.

Esses dados são importantes porque a cota dependerá da arrecadação obtida pelo torneio. A Fifa já decidiu que vai usar todo o dinheiro obtido para pagar as cotas, descontados os custos da operação do Mundial. Não vai usar dinheiro de caixa para suplementar, nem pretende lucrar com o torneio.

A segunda questão é o critério de distribuição do dinheiro. A Fifa tem o entendimento de que teria de ser paga uma cota básica pelos três jogos iniciais, só que havia uma discussão se seriam valores iguais.

Dirigentes da Fifa argumentaram a interlocutores que não seria possível dar o mesmo dinheiro ao Real Madrid e a um time da Oceania. Isso porque os europeus têm marcas mais fortes e pressionam pela remuneração.