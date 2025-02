Flamengo prevê concluir novo plano de custo do estádio no final de março

Entre outros pontos, está em análise a descontaminação do terreno e as obras viárias necessárias. Aliás, há uma estimativa que essas obras, compromisso com a prefeitura do Rio, serão bem mais caras do que o valor de R$ 80 milhões incluído no orçamento.

O trabalho de revisão do plano está sendo feito pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) juntamente com a empresa de projeto arquitetônico Arena. Essa consultoria já era responsável pelo projeto inicial.

O plano final deve ter impacto na revisão da data de entrega do estádio, que virou uma disputa política entre as correntes do clube.

No Fla-Flu, o ex-presidente Ladim foi com uma camisa do Flamengo com a inscrição Estádio e o número 29, ano em que previa sua inauguração. Era uma provocação já que ele tem se mostrado descrente na condução do projeto.

Abordado por torcedores, ele disse: "Vocês têm que cobrar dos outros caras para fazer o estádio, não é de mim, não. Eu consegui o terreno", disse ele, em vídeo postado na rede social.

Do lado da atual diretoria, há o entendimento de que as premissas do projeto inicial precisavam ser revistas porque não estavam corretas. E não há pressa na conclusão do projeto em 2029 se não houver condições financeiras.