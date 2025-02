Após rusga no Al-Hilal, Jesus tenta pacificação com Neymar por seleção

E Neymar é a maior referência técnica da geração atual da seleção e trabalha para voltar ao time brasileiro. Caso seu retorno se confirme, voltará a ser bastante influente na seleção, já que a maioria dos jogadores o adora. Seria muito difícil para um técnico assumir com má relação com o jogador do Santos.

Lembremos, o Brasil tem um técnico no posto, Dorival Jr. O treinador completou mais de um ano no cargo. Mas nem desempenho, nem resultado deslancharam, o que o deixa sempre inseguro no cargo.

Em 2023, a diretoria da CBF tinha uma lista de candidatos alternativos a Carlo Ancelotti, que era o preferido. Jorge Jesus estava nessa relação. No ano passado, o técnico português disse que tinha a ambição de dirigir o time brasileiro.

Mas, além de Dorival estar empregado, outro empecilho é a relação com Neymar. Em entrevista, já no Santos, o jogador deixou claro que não concordou que estava longe da forma dos seus colegas. E no seu entorno há um descontentamento com Jesus.

O técnico sabe disso até porque teve seus atritos com Neymar no Al-Hilal. Quando houve a rescisão, discutida em esferas mais altas, Jesus indicou que não queria ficar com a conta do rompimento.

Depois disso, o CEO do Al-Hilal, Esteve Calzada, passou a assumir a decisão como fez em entrevista a um jornal alemão. O dirigente disse que o jogador "não é mais capaz de entregar o que esperávamos".