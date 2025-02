Globo mantém produção e controle sobre a 'cara' do Brasileirão na TV

A Globo vai fazer a produção de imagem de oito dos 10 jogos por rodada do Brasileiro, isto é, 80% do campeonato. A Liga Forte União vai ser responsável pela produção das duas outras partidas, uma para transmissão na Amazon e outra, na Record e no YouTube.

Na negociação entre Globo e Liga Forte União, havia um debate sobre a produção das imagens do pacote de jogos a ser vendidos. Mas, ao final, a emissora manteve o controle sobre esse item.

Antes, no contrato com a Libra, a Globo já tinha o controle da produção de imagens.