Revenda do Cruzeiro atingiu R$ 482 milhões, e Ronaldo receberá até 2034

A revenda do Cruzeiro por Ronaldo para o empresário Pedro Lourenço atingiu R$ 482 milhões. Esse foi valor foi obtido com documentos da negociação e informação da própria SAF. É a primeira vez que se estabelece com precisão o montante da negociação.

Com esse total, o ex-jogador vai conseguir um lucro de R$ 410 milhões, já que investiu em torno de R$ 70 milhões em aportes no Cruzeiro.

Os pagamentos pela revenda da SAF serão feitos até 2034, em 10 parcelas. Faltam cerca de R$ 270 milhões a serem quitados. Com isso, Ronaldo, pré-candidato a presidente da CBF, é credor do dono de um dos clubes da Série A do Brasileiro neste montante.