Flamengo questiona e quer mudar contrato com Globo do Brasileiro

Agora, a nova diretoria rubro-negra questiona dois pontos: 1) cláusulas mal redigidas, que não são claras e que são prejudiciais ao todos os clubes e ao Flamengo 2) os critérios de distribuição do dinheiro entre os clubes da Libra.

Quem estará a frente da nova ofensiva é Marcelo Campos Pinto, ex-diretor da Globo, contratado pelo Flamengo para atuar na questão de direitos de TV.

Entre os pontos do contrato, visto como falhos, está a redação das cláusulas do pay-per-view. As cláusulas são vistas como confusas e podem reduzir o ganho de receita líquida, que uma fatia vai para os clubes. Há estimativa de que os clubes possam ganhar R$ 200 milhões por ano com esse item.

Há uma previsão de 40% da receita líquida do ppv para os clubes da Libra. Só que isso estava condicionado a ter 20 clubes da Série A, mas não fica claro se os times têm que ser da Libra ou basta assinarem contrato de ppv, como foi o caso da Liga Forte União. A impressão é que sobra dinheiro para a Globo e falta para os clubes com a redação posta.

Outro ponto é o fato de o contrato não prever nenhum aumento de receita no caso de a Libra ter mais novos clubes que aderirem ao contrato do Brasileiro. Ou seja, se houver um crescimento do número de nove clubes na Libra na Série A, os times teriam de dividir o mesmo bolo, ganhando menos.

Os critérios de distribuição da Libra também são questionados. O modelo que dá 30% em audiência - que teoricamente favorece o Flamengo - pode não dar o resultado previsto visto que não se sabe quantos jogos a Globo vai transmitir do clube na TV Aberta. O clube ficaria na mão da emissora.