À Uefa, Textor prometeu prêmio da Libertadores do Botafogo para salvar Lyon

A Câmara de controle Financeiro de clubes da Uefa iniciou processo contra o Lyon em setembro de 2024 por causa dos problemas financeiros da agremiação. O relatório anual do clube, de 2023/2024, tinha um déficit acima de 60 milhões de euros, limite imposto pelas regras da entidade europeia.

Além disso, o documento financeiro continha uma opinião com ressalva dos auditores do Lyon sobre o plano de recuperação financeira do clube.

Por isso, havia a suspeita de quebra de diversos artigos do regulamento para licenciamento e finanças da Uefa, que todos os times têm que cumprir sob pena de não participarem de competições continentais. E a entidade temia que o clube francês não conseguisse concluir a temporada por falta de dinheiro.

A agremiação já estava sob investigação do DNGC (organismo de controle financeiro na França) que determinou um rebaixamento ao Lyon ao final da temporada 2024/2025 caso não resolva seus problemas.

Em dezembro, o órgão acusador da Uefa recomendou a desclassificação do Lyon da Europa League por quebrar as regras do regulamento de licenciamento e finanças. Cabia ao clube francês apresentar seus argumentos para evitar a eliminação.

Para isso, o Lyon apresentou sua defesa à Câmara da Uefa, que julgaria o caso. Além de alegar sérios danos ao clube no caso de eliminação, a agremiação francesa fez promessas de soluções para resolver sua crise. O documento foi entregue pelo clube francês no dia 13 de dezembro do ano passado.