Globo paga cerca de R$ 2 bilhões para levar 90% dos jogos do Brasileiro

O grupo já tinha vendido um jogo para a Record e o YouTube que será dividido com a Globo. E também negociara um jogo com a Amazon, com exclusividade.

Fechado no início de 2024, o acordo prévio da Globo com a Libra ficou em R$ 1,16 bilhão. Esse valor é válido para a presença de nove clubes na Série A, como ocorrera no ano de 2025. Há ainda um percentual da arrecadação do pay-per-view a ser destinado aos clubes.

Entre os clubes, estão Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, Grêmio, Santos, Bahia, Vitória e Red Bull Bragantino.

O acordo com a LFU prevê quatro jogos exclusivos por rodada. Como haverá 11 times do grupo na Série A, em 2025, serão 3,5 partidas por rodada. Essas partidas podem ser transmitidas na TV aberta, fechada ou pay-per-view.

Mas há um sistema de rodízio de preferência para escolha das partidas, entre Globo, Amazon e Record. Em cada rodada, uma delas tem o primeiro pick.

Além disso, a Globo pode exibir no Premiere a partida da Record. Ou seja, a emissora tem 342 jogos no pay-per-view, ou 90%. Pelo acordo atual, a Globo tinha 95% das partidas do Brasileiro. Teve uma perda de 5% para o pacote do próximo ano.