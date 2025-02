Como Flamengo 'desfez' contratação recorde por influência de Filipe Luís

"Falamos de todos os jogadores. Eu falei quais que estavam bem e quais não estavam bem. E expus minha preocupação em relação ao Alcaraz. E foi uma contratação muito cara", disse o treinador.

Houve uma proposta do Everton para um empréstimo com obrigação de compra. Alcaraz foi conversar com Filipe Luís, que deixou claro que ele era o último da fila na disputa entre volantes e meias, mas que poderia se esforçar para melhorar.

"Alcaraz me chamou na quinta-feira, antes do jogo. Me falou: 'Filipe, tenho uma oferta do Everton, queria saber sua opinião'. Você está atrás daqueles da sua posição", explicou o treinador, na entrevista. Alcaraz decidiu, no dia seguinte, se transferir para o Everton.

Pelo acordo feito, o Everton terá de comprá-lo se ele jogar um número em torno de 6 e 8 jogos neste semestre. Neste caso, o valor final arrecadado pelo Flamengo chegaria aos 18 milhões de euros investidos se forem atingidas metas posteriores, também de participações em jogos.

A operação de venda foi feita de uma forma que os pagamentos vão casar com aqueles que o Flamengo terá de quitar ao Southampton.

De qualquer maneira, houve ainda comissões. Ou seja, o cenário mais provável é de algum prejuízo na operação de compra e venda.