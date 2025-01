Sorteio da Libertadores provoca aperto para tabela do Brasileiro

E as rodadas iniciais da Libertadores e Sul Americano são nos meios de semana das duas primeiras semanas do Brasileiro. Assim, se um time joga na terça-feira pela competição continental, não poderá atuar no domingo anterior na Série A. Caso atue na quinta-feira, fica bloqueado para sábado posterior.

Assim, há impacto direto nas três primeiras rodadas. No total, a Libertadores afeta 10 rodadas da Série A.

Isso é normal. Só que a CBF pediu para a Conmebol para antecipar o sorteio para poder planejar melhor as primeiras rodadas do Brasileiro.

Mas a confederação rejeitou essa possibilidade pois quer entregar o pacote completo para os patrocinadores. Assim, só faz o sorteio depois da definição dos quatro times que vêm da pre-Libertadores.

Com isso, a CBF só poderá fazer o detalhamento da tabela do Brasileiro (datas e horários exatos dos jogos) a partir do dia 21 de março, depois da definição da Libertadores. Há a possibilidade de confederação fazer uma tabela antes, mas teria de mudar tudo.

A tabela básica, com a definição de cada confronto por rodada, sai logo depois do Conselho Técnico. Esse cronograma tem que ficar pronto 45 dias antes da Série A.