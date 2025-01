Com Pedro BH, Cruzeiro já investiu mais do que dobro de era Ronaldo

Durante a gestão Ronaldo, nos anos de 2022 e 2023, o Cruzeiro investiu R$ 108 milhões em formação de elenco. O dado consta do relatório ?Convocados?, de Cesar Grafietti.

Ressalte-se que a gestão de Ronaldo organizou a dívida do Cruzeiro, tanto o passivo que ficou com a associação quanto débitos com transferências de jogadores.

Houve uma Recuperação Judicial feita pela associação para pagamento de dívidas cíveis. E a SAF assumiu também os débitos fiscais. No total, isso representa obrigações no total de R$ 700 milhões. Esses valores vinham sendo pagos parceladamente na gestão Ronaldo. Além disso, o ex-jogador fez aportes de mais de R$ 50 milhões para pagamentos de dívidas imediatas, principalmente na Fifa.

Com esse cenário, Pedro Lourenço decidiu investir com aportes extras após a aquisição do clube. O seu diretor de futebol, Alexandre Mattos, já deixou claro que o dinheiro gasto foi acima das possibilidades do clube.

O total gasto por ele só em aquisição é praticamente igual a um ano de receita do Cruzeiro em 2023. Naquele ano, o clube ganhou R$ 243 milhões. Mas houve outros R$ 96 milhões extras relacionado a venda de direitos de TV do Brasileiro para investidores da Liga Forte União.

Há duas perguntas que só serão respondidas no futuro: 1) A nova gestão vai limitar os aportes depois de ter montado uma base de seu time? 2) O Cruzeiro será capaz de criar um modelo sustentável a longo prazo no qual a geração de receita seja suficiente para pagar os custos (e as parcelas da dívida do passado)?