Em meio a briga, França indica fiscalizar transações de Textor entre clubes

O órgão francês respondeu em um longo comunicado. Pediu soluções concretas e com credibilidade para a crise financeira do Lyon. O ?L'Equipe" diz que serão necessários 175 milhões de euros para sanar o problema.

Mas, além disso, deixou claro que analisa a regularidade das operações em que junta todas as finanças dos clubes. Ou seja, vende um jogador do Botafogo para cobrir um buraco do Lyon. Esse trecho trata do tema:

"Deixamos ao Sr. Textor total responsabilidade pelos comentários que fez sobre o financiamento de outros clubes (PSG). Salientamos, no entanto, que as contribuições de fundos soberanos não comunitários cumprem a legislação aplicável. Por outro lado, continuamos a aguardar as análises jurídicas independentes prometidas pelo Sr. Textor, destinadas a demonstrar o cumprimento, no que diz respeito ao direito das sociedades, ao direito fiscal e à regulamentação do futebol, do financiamento de um clube pelos lucros gerados pela venda de jogadores de outro clube pertencentes à mesma estrutura multiproprietária."

Há na França uma expectativa de que sejam criadas novas regras de Fair Play para regulamentar as operações de MCO (Muti-Club Ownership), segundo apurou o blog. O objetivo seria evitar que essa estrutura fosse usada para burlar regras de Fair Play.

O Lyon, por exemplo, acabou de registrar Almada como seu jogador em um empréstimo gratuito vindo do Botafogo. Ele foi comprado por US$ 22 milhões. Esse tipo de operação já vinha causando desconfiança nos outros clubes da França, como mostrou a reportagem.

Em meio ao atrito de Textor e da Ligue 1, fica claro que transações como essa estão sob o escrutínio dos órgãos francês. Resta saber como isso vai impactar os negócios da holding do norte-americano.