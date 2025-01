Novos patrocínios do Palmeiras renderão mais até do que auge da Crefisa

O Palmeiras anunciou oficialmente seu novo patrocinador nesta segunda-feira: a Sportingbet. O valor pelo espaço master gira em torno de R$ 100 milhões. Mas a previsão do clube é de outros sete parceiros no uniforme. Com isso, a arrecadação vai ser bem maior do que o auge da era Crefisa.

A empresa financeira - cuja dona é a presidente palmeirense, Leila Pereira, - foi parceira do clube por 10 anos. Seu contrato chegou a ser o maior do Brasil de patrocínio por larga distância.

Ainda assim, com a atualização dos números, percebe-se que as condições dos acordos da Crefisa foram menos vantajosos do que o provável pacote de novos patrocínios. Explica-se: o Brasil vive o boom de casas de apostas como patrocinadores que não existiam antes.